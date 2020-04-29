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Инвестиции бывших футболистов могут уберечь клуб от банкротства.

Президент Стандарда Бруно Венанци надеется, что ему вместе с хавбеком дортмундской Боруссии Акселем Витселем удастся уговорить полузащитника Шаньдун Лунэн Маруана Феллаини инвестировать в клуб, сообщает Nieuws Blad.

Как и Витсель, Феллаини раньше играл за Стандард. Он провел два года в академии клуба и еще два – в первой команде.

На данный момент льежцам нужно убедить суд в том, что Венанци сумеет к 30 июня собрать необходимую сумму в размере 12 миллионов евро.

В начале апреля Стандарду вместе с еще шестью другими клубами элитного и второго дивизиона чемпионата Бельгии отказали в лицензии на следующий сезон. Если клубу не удастся выиграть апелляцию, он будет лишен профессионального статуса.

Отметим, что один из этих клубов, Остенде, был спасен благодаря продаже клуба американской инвестиционной компании PMG.