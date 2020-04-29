Американская инвестиционная группа Pacific Media Group выкупит клуб.
Франк Диркенс, tijd.be
29 апреля 2020, 20:20
Президент бельгийского Остенде Франк Диркенс согласился продать клуб американской Pacific Media Group.
"Мы рады официально объявить, что президент Франк Диркенс подписал окончательное соглашение с американской инвестиционной группой о приобретении и инвестициях в наш футбольный клуб. Это обеспечит будущее ФК Остенде", — гласит заявление на официальном сайте бельгийцев.
Теперь клуб готовит апелляцию в бельгийский спортивный арбитражный суд, чтобы получить лицензию на участие в следующем сезоне. Ранее клубу отказали в ней из-за финансовых проблем – наряду с еще двумя представителями Про-лиги, Стандардом и Мускроном.
На момент приостановки чемпионата Бельгии Остенде шел на предпоследнем месте. Ранее бельгийцы собирались досрочно закончить нынешний сезон, однако дата принятия окончательного решения по этому вопросу была перенесена на четвертое мая.