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Американская инвестиционная группа Pacific Media Group выкупит клуб.

Президент бельгийского Остенде Франк Диркенс согласился продать клуб американской Pacific Media Group.

"Мы рады официально объявить, что президент Франк Диркенс подписал окончательное соглашение с американской инвестиционной группой о приобретении и инвестициях в наш футбольный клуб. Это обеспечит будущее ФК Остенде", — гласит заявление на официальном сайте бельгийцев.

Теперь клуб готовит апелляцию в бельгийский спортивный арбитражный суд, чтобы получить лицензию на участие в следующем сезоне. Ранее клубу отказали в ней из-за финансовых проблем – наряду с еще двумя представителями Про-лиги, Стандардом и Мускроном.

На момент приостановки чемпионата Бельгии Остенде шел на предпоследнем месте. Ранее бельгийцы собирались досрочно закончить нынешний сезон, однако дата принятия окончательного решения по этому вопросу была перенесена на четвертое мая.