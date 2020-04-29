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Главный тренер солигорского Шахтера поблагодарил болельщиков и футболистов после победы над Динамо-Брест.

Шахтер Солигорск обыграл Динамо-Брест 4:2 в ответном матче полуфинала Кубка Беларуси, хотя проигрывал 0:2 по ходу встречи. Однако в первой игре команда Юрия Вернидуба уступила 0:2, а потому выйти в финал турнира не сумела.

"Хорошая встреча. Я думаю, такие игры добавляют драйва для всего чемпионата Беларуси. Больше мне сказать нечего. Могу низкий поклон адресовать тем людям, которые пришли, поддержали команду даже в это время, в этот час. Ну а футболистам низкий поклон за ту игру, за ту самоотдачу, что показали. Не хватило чуть-чуть, бывает. Самое важное, мы показали, что мы команда. Я горжусь каждым из своих футболистов", -цитирует Вернидуба официальный сайт Шахтера.

Несколько дней назад, 25 апреля, солигорцы обыграли Динамо и в чемпионате Беларуси – 2:0. После шести туров они идут на 11-м месте, набрав 8 очков.