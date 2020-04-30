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Льежский клуб надеется все же получить лицензию и сохранить профессиональный статус.

Экс-полузащитник Стандарда Маруан Феллаини откликнулся на призыв еще одного бывшего игрока "красных" Акселя Витселя. Он поможет клубу с деньгами, сообщает Nieuws Blad.

Феллаини не будет инвестировать в компанию президента Стандарда Бруно Венанци, которая собирается выкупить стадион клуба. Вместо этого Маруан одолжит "красным" 3 млн евро.

Стандарду нужно собрать 12 млн евро, чтобы закрыть дыру в бюджете клуба.

В апреле один из традиционных бельгийских клубов не сумел получить лицензию на следующий сезон, что означает лишение профессионального статуса. Однако клуб подал апелляцию в бельгийский Спортивный арбитражный суд. Дело будет заслушано 5 мая.

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