Ильяс Такидин продолжит карьеру в стане "пурпурно-белых".
Ильяс Такидин, ФК Андерлехт
04 мая 2020, 16:20
Вингер Генка Ильяс Такидин продолжит карьеру в составе Андерлехта, сообщил официальный Твиттер-аккаунт брюссельцев.
Такидин хорошо проявил себя в Юношеской лиге УЕФА, но еще не дебютировал за первую команду Генка.
Всего в этом сезоне Такидин провел семь матчей за юношескую и резервную команду Генка, но в них не отметился результативными действиями.
Андерлехт на момент приостановки чемпионата шел на восьмом месте в турнирной таблице. Ранее бельгийцы объявили о намерении досрочно завершить сезон, но окончательное решение об этом все еще не принято.
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