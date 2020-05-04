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Ильяс Такидин продолжит карьеру в стане "пурпурно-белых".

Вингер Генка Ильяс Такидин продолжит карьеру в составе Андерлехта, сообщил официальный Твиттер-аккаунт брюссельцев.

Такидин хорошо проявил себя в Юношеской лиге УЕФА, но еще не дебютировал за первую команду Генка.

Всего в этом сезоне Такидин провел семь матчей за юношескую и резервную команду Генка, но в них не отметился результативными действиями.

Андерлехт на момент приостановки чемпионата шел на восьмом месте в турнирной таблице. Ранее бельгийцы объявили о намерении досрочно завершить сезон, но окончательное решение об этом все еще не принято.

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