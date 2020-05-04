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Бельгийские клубы не торопятся принимать окончательное решение.

В Бельгии опять перенесли заседание, на котором должно было быть принято решение о досрочном завершении чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Изначально процедура должна была состояться 27 апреля, но дата была изменена на 4 мая. Как оказалось, и это не финальный срок. Теперь заседание запланировано на 15 мая.

Голосование отложили, чтобы дождаться решения совета национальной безопасности по ситуации с коронавирусом.

Напомним, что в соседней для Бельгии Франции было принято решение завершить сезон, а чемпионом стал Пари Сен-Жермен.