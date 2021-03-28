Другое

Football.ua рассказывает о футболистах, о которых футбольный мир узнал благодаря РБ Зальцбург.

РБ Зальцбург из года в год поставляет более именитым командам очень большое количество игроков. Сложно вспомнить, чтобы кто-то не оправдал вложенные в него средства, а потому конвейер талантов австрийской команды можно считать очень успешной.

Приличное количество игроков Зальцбурга перебирается в большой европейский футбол, переходя в Лейпциг. Одной из последних самых громких продаж австрийской команды стал Эрлинг Холланд, который был лакомым кусочком для многих европейских команд, но достался дортмундской Боруссии.

Football.ua предлагает вам представить состав Зальцбурга, если бы команда не расставалась со своими лидерами.

ВРТ: Петер Гулачи

Возраст: 30

Текущий клуб: РБ Зальцбург

Игр за Зальцбург: 100

Карьера Петера Гулачи имеет несколько интересных поворотов, о которых могут знать не все. Так, венгр в юном возрасте перебрался в Ливерпуль, но так и не смог закрепиться во взрослой команде. Несколько аренд в английские команды низших дивизионов не помогли засиять звезде венгерского голкипера, и он на правах свободного агента перебрался в Зальцбург.

Два года удачных выступлений за австрийскую команду позволили заработать повышение: Гулачи перебрался в РБ Лейпциг за три миллиона в июле 2015 года. Венгр сразу же завоевал место основного голкипера и считается одним из самых надежных исполнителей на своей позиции в Бундеслиге.

ЦЗ: Мартин Хинтереггер

Возраст: 28

Текущий клуб: Айнтрахт

Игр за Зальцбург: 212

Мартин Хинтереггер, как и Лазаро, перебрался в стан Зальцбурга в юном возрасте и прошел через систему всех молодежных команд. На этом сходства с Валентино не заканчиваются. Хинтереггер тоже отправился в Германию на правах арендного соглашение и после полугода успешных выступлений Зальцбург продал его за 10,5 миллионов евро.

Только вот в аренду он отправлялся в Боруссию М, а купил его Аугсбург. Несколько позже австрийский защитник перешел в Айнтрахт Ф, где и получил наибольшую известность в своей карьере. Ему сейчас 28, а потому еще вполне можно ожидать еще одно повышение в карьере Хинтереггера.

ЦЗ: Дайот Упамекано

Возраст: 22

Текущий клуб: РБ Лейпциг (летом присоединится к Баварии)

Игр за Зальцбург: 23

Упамекано перебрался в РБ Зальцбург из молодежной команды Валансьенна в 2015 году за 2,2 миллиона евро и буквально за два года показал себя с наилучшей стороны. Карьера французского игрока получила развитие с переходом в РБ Лейпциг — такой путь достаточно популярное явление для игроков Зальцбурга.

В последние несколько трансферных окон французский защитник оставался одним из главных кандидатов на подписание у многих топ-клубов. В прессе фигурировали и Ливерпуль, и Арсенал, и ПСЖ, однако уже предстоящим летом Дайот присоединится к мюнхенской Баварии за 40 миллионов евро.

ЦЗ: Дуе Чалета-Цар

Возраст: 24

Текущий клуб: Марсель

Игр за Зальцбург: 130

Обычно все талантливые хорватские футболисты оказываются в системе загребского Динамо, однако центральный защитник Дуе Чалета-Цар — исключение из правил. Этот парень является воспитанником Шибеника, но уже в раннем возрасте оказался в Австрии.

В июле 2014 года Чалета-Цар перебрался в фарм-клуб Зальцбурга, австрийский Лиферинг, куда перешел из Юниорса. Неудивительно, что вскоре хорватский центрбек прогрессировал и заиграл уже в основной команде Ред Булла.

Казалось, что предстоящий трансфер Чалета-Цара в Лейпциг — лишь вопрос времени, однако футболист выбрал другой путь развития карьеры. В июле 2018 года он стал игроком Марселя за 19 миллионов евро, где выступает до сих пор.

Авторитетный портал Transfermarkt сегодня оценивает стоимость хорвата в 23 миллиона евро, а учитывая финансовые проблемы Марселя, мало кого удивит то, что уже предстоящим летом он отправится на повышение в другой европейский клуб.

ПП: Валентино Лазаро

Возраст: 24

Текущий клуб: Боруссия М (аренда из Интера)

Игр за Зальцбург: 121

Валентино Лазаро перебрался в состав Зальцбурга в четырнадцатилетнем возрасте и смог здорово проявить себя. Летом 2017 года универсальный игрок правого фланга отправился в аренду в Герту, а в конце того сезона Зальцбург получил от берлинцев 10,5 миллионов евро за полноценный трансфер.

На этом прогресс австрийского игрока не завершился и уже через год он опять пошел на повышение — Интер выложил за него более 22 миллионов евро, но заиграть в Италии у Лазаро не вышло. Сейчас он на правах аренды выступает за гладбахскую Боруссию, где чаще задействуется на правом фланге полузащиты.

ЦПЗ: Наби Кейта

Возраст: 26

Текущий клуб: Ливерпуль

Игр за Зальцбург: 81

Несмотря на то, что трансфер Наби Кейта в РБ Лейпциг произошел в сезоне-16/17, он по-прежнему остается самой дорогой продажей австрийцев в истории. Гвинейца могли приметить украинские болельщики — Кейта был очень заметен на поле в товарищеской игре против Шахтера на сборах и уже тогда мог вызвать восхищение.

Полузащитник обошелся РБ Лейпцигу в 29,75 миллионов евро, но задержался в Германии лишь на два года, после чего перебрался в Ливерпуль за 60 миллионов евро. Сейчас гвинейца сопровождают травмы, из-за которых ему не удается показать весь арсенал умений.

ЦПЗ: Кевин Кампль

Возраст: 30

Текущий клуб: РБ Лейпциг

Игр за Зальцбург: 109

Карьера Кевина Кампля несколько необычная и то, что он сейчас играет за РБ Лейпциг не делает ее какой-то банальной. Полузащитник прошел совсем иной путь. Словенец родился в немецком Солингене и начал футбольную карьеру в Байере, но пробиться в основную команду не смог. Следующей остановкой был Гройтер Фюрт, а уже через полгода полузащитник вернулся в Байер свободным агентом.

После нескольких немецких клубов низших дивизионов Кампль за целых три миллиона евро перешел в Зальцбург, где за три года раскрылся и перебрался в Боруссию Д, но надолго там не задержался.

Опять полгода в новой команде и очередной переход в Байер, на этот раз за 11 миллионов евро. Очередной этап в Леверкузене продлился два года и уже после этого Кампль перешел в Лейпциг за 20 миллионов евро.

ЛП: Доминик Собослаи

Возраст: 20

Текущий клуб: РБ Лейпциг

Игр за Зальцбург: 83

Сегодня Венгрию трудно назвать футбольной страной, но даже там присутствуют свои "алмазы", требующие качественной "огранки". Главный из таковых — атакующий полузащитник Доминик Собослаи, воспитанник футбольной академии Ред Булл из австрийского Зальцбурга.

Креатив и мастерство паса, которые демонстрирует на поле Собослаи, очень ценятся в современном футболе. Из сильных сторон 20-летнего венгра стоит отметить универсальность (способен сыграть на левом фланге атаки и выступить центральным атакующим полузащитником), умение обыграть соперника один в один, полезен во время стандартных положений и главное — его видение поля и способность найти партнера точным пасом в любой ситуации.

Талант Доминика Собослаи не мог не вызвать интерес со стороны грандов европейского футбола. Сообщалось об интересе мадридского Реала и лондонского Арсенала, однако венгерский хавбек пошел по протоптанной дорожке и выбрал Лейпциг, который в минувшее зимнее трансферное окно активировал его клаусулу в размере 25 миллионов евро.

ПВ: Такуми Минамино

Возраст: 26

Текущий клуб: Саутгемптон (аренда из Ливерпуля)

Игр за Зальцбург: 199

Воспитанник Сересо Осаки оказался в Зальцбурге зимой 2015 года — австрийцы заплатили за полузащитника 800 тысяч евро. Японцу потребовалось пять лет, чтобы раскрыться и привлечь к себе внимание грандов европейского футбола. Более того, он был очень востребован еще и из-за своей клаусулы - всего лишь 8,5 миллионов евро.

Также нужно понимать и маркетинговый аспект такого трансфера — Ливерпуль явно получил дивиденды на японском рынке. Пока что проявить себя в составе мерсисайдцев должным образом Минамино не смог, поэтому универсал атакующей линии из Японии прошлой зимой отправился в аренду в Саутгемптон до конца текущего сезона.

ФРВ: Эрлинг Холанд

Возраст: 20

Текущий клуб: Боруссия Д

Игр за Зальцбург: 27

Один из главных хедлайнеров футбольных новостей этого сезона во всей Европе, Эрлинг Холанд, заявил о себе еще в Мольде, откуда перешел в Зальцбург за 8 миллионов евро. Норвежский нападающий поражал своей сумасшедшей результативностью, в том числе и в Лиге чемпионов. Такой успех не мог остаться незамеченным.

Чуть больше года назад борьбе за норвежца сошлось множество топ-клубов, но выбрал он все-таки Боруссию Д, где несколько проще выиграть конкуренцию, чем в Манчестер Юнайтед и Ювентусе, например.

Нет никаких сомнений, что трансфер Холанда в стан "шмелей" стал очень успешным. В текущем сезоне он забил 27 голов и отдал 8 результативных передач в 27 поединках во всех турнирах, побив при этом огромное количество рекордов. Кто знает, возможно, уже в ближайшем будущем талантливейший голеадор окажется в другом клубе, ведь тот же мадридский Реал настроен серьезно в вопросе его подписания.

ЛВ: Садио Мане

Возраст: 28

Текущий клуб: Ливерпуль

Игр за Зальцбург: 87

Пускай лишь вторая сделка по стоимости для РБ Зальцбурга, но нет сомнений, что на данный момент, Мане самый сильный из действующих футболистов, которые в свое время выступали за австрийскую команду.

Девятнадцатилетний Мане начал свою европейскую карьеру в Метце, откуда перешел в Зальцбург за четыре миллиона евро. Два сезона в Австрии были очень успешными, что позволило привлечь интерес из Англии. Летом 2014 года Саутгемптон выложил за сенегальского полузащитника 23 миллиона евро.

За еще два года сенегальский полузащитник адаптировался к английскому футболу и очень впечатлил своей игрой. Трансфер в Ливерпуль за 41,2 миллиона евро, наверное, один их самых успешных в истории мерсисайдцев.