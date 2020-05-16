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Форвард Динамо Брест поделился мнением о своем будущем.

Артем Милевский не знает, продлит ли с ним контракт Динамо Брест, но хочет провести еще минимум год-полтора в футболе.

"Думаю о будущем, знаешь, время думать уже. У меня остался контракт до декабря с Динамо Брест, что будет в дальнейшем, продлят меня или не продлят на год, будем говорить в ближайшее время. За полгода, за четыре месяца. Если буду чувствовать силы, может еще годик-полтора смогу попылить".

"Но все равно, кажется, нужно будет возвращаться в Киев. Даже по работе, по Youtube-каналу, там много подвязок, много людей, с которыми можно работать".

"Надо будет возвращаться в Киев, хотя я родился в Минске, очень хорошо чувствую себя в Бресте. Большое спасибо этому коллективу, с которым, вероятно, провожу оставшиеся года в футболе, и они мне помогают и для меня они многое значат", — сказал Артем Милевский в своем эфире на Youtube-канале.

Ранее Фернандиньо рассказал, что Милевский – самый сложный для него соперник из игроков УПЛ.