Украина

Бразильский хавбек выделил стиль игры экс-форварда киевского Динамо.

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо, защищавший цвета донецкого Шахтера в период с 2005 по 2013 год, называл имя самого сложного соперника, против которого он играл в рамках украинской Премьер-лиги.

Опытный бразилец выделил игру экс-форварда киевского Динамо Артема Милевского, который ныне выступает в чемпионате Беларуси за Динамо-Брест.

"С Динамо в принципе тяжело играть. Когда у Динамо были такие игроки, как Милевский, команда была очень сильной. Очень сложно было с ними играть, особенно против Милевского. Мне очень нравился стиль его игры", — рассказал Фернандиньо в программе Великий футбол.

Напомним, ранее Фернандиньо поведал о взаимоотношениях с экс-одноклубниками по Шахтеру, а также называл причины прогресса украинца Александра Зинченко в Манчестер Сити.

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