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Украинский защитник высказался о своем будущем.

Защитник Брюгге Эдуард Соболь, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру, заявил о желании продолжить карьеру в Бельгии. Других же предложений, по словам украинского футболиста, он не получал.

"Интерес со стороны европейских команд? Я не получал конкретных предложений. Единственный интерес со стороны Брюгге, который желает оставить меня в команде. Я рад этому".

"Очень быстро адаптировался в Брюгге, можно сказать, что адаптации не было. С первых игр начал уверенно себя чувствовать на поле. Большая заслуга в этом тренерского штаба и футболистов, которые меня приняли. Все мысли только о своем прогрессе", — заявил Соболь в программе Футбол NEWS.

Ранее сообщалось, что Шахтер и Брюгге не могут договориться о сумме трансфера Эдуарда Соболя. Бельгийский клуб готов заплатить три миллиона евро, тогда как "горняки" требуют четыре.