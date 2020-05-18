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С высшим дивизионом шотландцы поступили также как и с низшими.

Шотландская Премьер-лига-2019/20 официально завершена. Об этом сообщает сайт лиги.

Чемпионом досрочно завершенного сезона стал Селтик, опережающий ближайшего преследователя Рейнджерс на 13 пунктов.

Стоит отметить, что дирекция Премьер-лиги сформировала окончательную таблицу не по количеству набранных очков на данный момент, так как некоторые команды сыграли 30 туров, а некоторые — 29. Окончательное место в таблице формировалось согласно средним показателям набранных очков за один матч (строка Points/Game на картинке).

В Лигу чемпионов получат путевки Селтик и Рейнджерс, в Лигу Европы — Мазеруэлл, Абердин, Ливингстон. Вылетает из элитного дивизиона Хартс.

Напомним, текущий сезон в низших дивизионах Шотландии также был завершен официально.