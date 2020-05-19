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ФК Минск находится на карантине.

Белорусская федерация футбола перенесла на неопределенный срок поединок 10-го тура Высшей лиги между Смолевичами и Минском, который изначально был запланирован на 23 мая. Об этом информирует официальный сайт федерации.

Данный перенос, скорее всего, связан с тем, что у одного из игроков столичного клуба был выявлен коронавирус на прошлой неделе и минчане ушли на карантин, где будут находиться еще минимум неделю.

Вместе с матчем Высшей лиги, перенесен и матч дублирующих составов между Смолевичами и Минском, а также между жодинским Торпедо и гродненским Неманом.

В Беларуси на данный момент зафиксировано 30 572 случая заболевания коронавирусом, из которых 10 130 выздоровевших и 171 летальный исход.