ФК Минск находится на карантине.
Фото ФК Минск
19 мая 2020, 11:25
Белорусская федерация футбола перенесла на неопределенный срок поединок 10-го тура Высшей лиги между Смолевичами и Минском, который изначально был запланирован на 23 мая. Об этом информирует официальный сайт федерации.
Данный перенос, скорее всего, связан с тем, что у одного из игроков столичного клуба был выявлен коронавирус на прошлой неделе и минчане ушли на карантин, где будут находиться еще минимум неделю.
Вместе с матчем Высшей лиги, перенесен и матч дублирующих составов между Смолевичами и Минском, а также между жодинским Торпедо и гродненским Неманом.
В Беларуси на данный момент зафиксировано 30 572 случая заболевания коронавирусом, из которых 10 130 выздоровевших и 171 летальный исход.