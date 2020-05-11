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ФК Минск ушел на двухнедельный карантин.

Продолжающийся чемпионат Беларуси на две недели лишился одного из участников Высшей лиги — ФК Минск.

Как сообщает Прессболл, один из игроков футбольного клуба Минск сдал положительный тест на коронавирус.

Таким образом, столичный клуб вынужден уйти на двухнедельный карантин и не сможет принимать участие в ближайших матчах высшего дивизиона Беларуси. Ближайшими соперниками "горожан" должны были быть Неман (15 мая) и Смолевичи (23 мая).

Напомним, чемпионат Беларуси является единственной европейской лигой, которая не прекращала футбольные матчи в условиях пандемии. На данный момент в Беларуси зафиксировано 22 973 случая заболевания инфекцией, из которых 6 406 выздоровевших и 131 летальный исход.

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