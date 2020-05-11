ФК Минск ушел на двухнедельный карантин.
Фото ФК Минск
11 мая 2020, 13:08
Продолжающийся чемпионат Беларуси на две недели лишился одного из участников Высшей лиги — ФК Минск.
Как сообщает Прессболл, один из игроков футбольного клуба Минск сдал положительный тест на коронавирус.
Таким образом, столичный клуб вынужден уйти на двухнедельный карантин и не сможет принимать участие в ближайших матчах высшего дивизиона Беларуси. Ближайшими соперниками "горожан" должны были быть Неман (15 мая) и Смолевичи (23 мая).
Напомним, чемпионат Беларуси является единственной европейской лигой, которая не прекращала футбольные матчи в условиях пандемии. На данный момент в Беларуси зафиксировано 22 973 случая заболевания инфекцией, из которых 6 406 выздоровевших и 131 летальный исход.
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