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Украинский футболист лестно высказался о перспективах своего экс-одноклубника.

Полузащитник киевского Динамо Александр Караваев высказался о своем бывшем одноклубнике и защитнике Брюгге Эдуарде Соболе, контракт которого принадлежит донецкому Шахтеру.

"Я с ним играл еще в Заре. Он всегда на хорошем стабильном уровне двигался вперед. У него не было спадов. В этом сезоне видно, что он сделал шаг вперед и начал еще больше прогрессировать".

"Ждать ли его в топ-чемпионате? Конечно. Как Руслан Малиновский, из Бельгии – в топовые чемпионаты", — приводит слова Караваева сайт ТК Футбол.

Напомним, ранее Эдуард Соболь сообщил, что не получал никаких предложений от других клубов, кроме Брюге.