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Тренер подписал новое соглашение с национальной командой.

Главный тренер Роберто Мартинес продлил соглашение со сборной Бельгии, сообщает официальный сайт местной федерации футбола.

Испанский наставник подписал контракт с "красными дьяволами" до декабря 2022 года, когда должен завершиться чемпионат мира в Катаре. Предыдущий договор тренера с национальной командой истекал летом 2020-го.

Мартинес работает во главе сборной Бельгии с 2016 года. На ЧМ-2018 46-летний специалист занял с командой третье место.

Напомним, на Евро-2020 Бельгия попала в группу В, где ей предстоит встретиться с Данией, Финляндией и Россией.