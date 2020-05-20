Тренер подписал новое соглашение с национальной командой.
Роберто Мартинес, Getty Images
20 мая 2020, 12:50
Главный тренер Роберто Мартинес продлил соглашение со сборной Бельгии, сообщает официальный сайт местной федерации футбола.
Испанский наставник подписал контракт с "красными дьяволами" до декабря 2022 года, когда должен завершиться чемпионат мира в Катаре. Предыдущий договор тренера с национальной командой истекал летом 2020-го.
Мартинес работает во главе сборной Бельгии с 2016 года. На ЧМ-2018 46-летний специалист занял с командой третье место.
Напомним, на Евро-2020 Бельгия попала в группу В, где ей предстоит встретиться с Данией, Финляндией и Россией.