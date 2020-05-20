Дьемерси Мбокани заполучил нового тренера.
Иван Леко, Антверпен
20 мая 2020, 21:07
Хорватский специалист Иван Леко заменил Ласло Белени на посту главного тренера Антверпена, сообщил официальный сайт клуба.
Контракт 42-летнего Леко с Антверпеном рассчитан на два сезона.
Предыдущим местом работы хорвата был Аль-Айн из Объединенных Арабских Эмиратов, с которым он расстался в декабре.
Чемпионат Бельгии в этом сезоне был завершен досрочно. Брюгге признали чемпионом, а Антверпен, за который выступает экс-динамовец Дьемерси Мбокани, финишировал четвертым.
Также Антверпену принадлежит украинский полузащитник Егор Назарина, который в ближайшее время вернется в клуб.