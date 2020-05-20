Другое

Дьемерси Мбокани заполучил нового тренера.

Хорватский специалист Иван Леко заменил Ласло Белени на посту главного тренера Антверпена, сообщил официальный сайт клуба.

Контракт 42-летнего Леко с Антверпеном рассчитан на два сезона.

Предыдущим местом работы хорвата был Аль-Айн из Объединенных Арабских Эмиратов, с которым он расстался в декабре.

Чемпионат Бельгии в этом сезоне был завершен досрочно. Брюгге признали чемпионом, а Антверпен, за который выступает экс-динамовец Дьемерси Мбокани, финишировал четвертым.

Также Антверпену принадлежит украинский полузащитник Егор Назарина, который в ближайшее время вернется в клуб.