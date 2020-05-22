54-летний специалист будет тренером-консультантом.
Олег Дулуб, фото: НФК Крумкачы
22 мая 2020, 18:59
Бывший главный тренер львовских Карпат и одесского Черноморца Олег Дулуб будет тренировать Крумкачы, сообщила пресс-служба клуба.
54-летний наставник вошел в тренерском штабе Сергея Кузьминича и будет выполнять роль тренера-консультанта.
Отметим, что Дулуб тренировал Крумкачы в 2015 и 2016 году.
Напомним, что в сезоне-2015/16 белорусский специалист возглавлял Карпаты, а в 2017 году — Черноморец.
Ранее Олег Дулуб дал объемное интервью Football.ua.