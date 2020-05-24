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Специалист уверяет, что он просто посетил тренировку команды.

Два дня назад Крумкачи на официальной странице объявили, что Олег Дулуб вернулся в клуб в качестве тренера-консультанта. Однако позже сам тренер опроверг эту информацию.

"Хорошие отношения с руководством «Крумкачей» у меня сложились еще в бытность моей работы в клубе", — цитирует Дулуба журналист Михаил Спиваковский.

"А с нынешним тренером команды Сергеем Кузьминичем мы вместе сотрудничали в тренерском штабе Гомеля. Крумкачи — часть моей жизни, но это не значит, что я там работаю. Просто сходил на тренировку команды, обменялся мнениями с коллегой. Многое в его работе мне, кстати, понравилось. Искренне желаю Крумкачам решить задачу возвращения в высшую лигу под руководством Сергея".

Украинским болельщикам Олег Дулуб известен по работе с Карпатами и Черноморцем. Недавно он рассказал о различиях между болельщиками этих двух команд.