Форвард Динамо Брест прокомментировал свою травму.
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ, ФОТО: ФК ДИНАМО-БРЕСТ
24 мая 2020, 23:59
В финале Кубка Беларуси Артем Милевский не сумел доиграть поединок до конца. 35-летний футболист получил травму и был заменен на 105-й минуте игры.
Экс-игрок сборной Украины прокомментировал свое повреждение:
"Надо ехать на МРТ. После эфира поеду. Надеюсь, там просто сильный ушиб", — сказал Милевский в эфире Великого футбола.
Отметим, что Динамо Брест пропустило от БАТЭ на 120-й минуте игры и уступило в финале.