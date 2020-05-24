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Форвард Динамо Брест прокомментировал свою травму.

В финале Кубка Беларуси Артем Милевский не сумел доиграть поединок до конца. 35-летний футболист получил травму и был заменен на 105-й минуте игры.

Экс-игрок сборной Украины прокомментировал свое повреждение:

"Надо ехать на МРТ. После эфира поеду. Надеюсь, там просто сильный ушиб", — сказал Милевский в эфире Великого футбола.

Отметим, что Динамо Брест пропустило от БАТЭ на 120-й минуте игры и уступило в финале.