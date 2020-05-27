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Отрыв Ференцвароша от конкурентов вырос до девяти очков.

В перенесенном матче 20-го тура чемпионата Венгрии Ференцварош обыграл Уйпешт.

В стартовом составе команды Сергея Реброва по традиции вышли Игорь Харатин (провел на поле весь матч) и Александр Зубков (заработал желтую карточку и заменен на 83-й минуте).

Победу "фради" принес единственный гол Франка Боли, и преимущество над Фехерваром выросло до девяти очков.

29 мая с 26-го тура возобновится регулярный чемпионат Венгрии.