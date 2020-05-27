Отрыв Ференцвароша от конкурентов вырос до девяти очков.
Франк Боли и Игорь Харатин, фото ФК Ференцварош
27 мая 2020, 23:02
В перенесенном матче 20-го тура чемпионата Венгрии Ференцварош обыграл Уйпешт.
В стартовом составе команды Сергея Реброва по традиции вышли Игорь Харатин (провел на поле весь матч) и Александр Зубков (заработал желтую карточку и заменен на 83-й минуте).
Победу "фради" принес единственный гол Франка Боли, и преимущество над Фехерваром выросло до девяти очков.
29 мая с 26-го тура возобновится регулярный чемпионат Венгрии.