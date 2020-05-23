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Команда Сергея Реброва, Александра Зубкова и Игоря Харатина упрочила свое лидерство в чемпионате Венгрии.

Венгрия вышла из карантина перенесенным матчем первого тура, в котором Ференцварош принимал Дебрецен.

Несмотря на быстрый пропущенный мяч, команда Сергея Реброва еще до перерыва ответила дублем Сигера и удержала победный счет до финального свистка.

В стартовом составе "фради" вышли Игорь Харатин (отыграл весь матч) и Александр Зубков (покинул поле на 60-й минуте).

27 мая Ференцварош на выезде проведет перенесенный матч 20-го тура против Уйпешта, а в пятницу, 29 мая, стартует 26-й тур чемпионата, в котором 31 мая Ференцварош сыграет против Академии Пушкаша.

В настоящий момент команда Сергея Реброва занимает первую строчку в турнирной таблице, на шесть очков опережая ближайшего преследователя и имея игру в запасе.