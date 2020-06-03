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Еще одна национальная европейская лига готова пустить зрителей на стадион.

Чемпионат Болгарии близок к возвращению после почти трех месяцев паузы, вызванной пандемией. Об этом сообщает economic.bg со ссылкой на указ министра здравоохранения Болгарии Кирилла Ананьева.

Рестарт болгарского первенства в первом и втором дивизионах страны запланирован уже на 5 июня, в пятницу.

Более того, согласно приказу Министерства здравоохранения, на стадионы можно будет пускать зрителей, заполняя арены максимум на 30%. При этом болельщиков будут располагать минимум через два сидения друг от друга.

Примечателен тот факт, что структуры здравоохранения Болгарии на данный момент разрешили проведения в стране только футбольных мероприятий, но не давали "зеленый свет" другим видам спорта.

Согласно графику, розыгрыш текущего сезона в высшем дивизионе Болгарии планируют закончить 11 июля. До конца чемпионата осталось девять туров. На данный момент в турнирной таблице лидирует Лудогорец, имея игру в запасе и гандикап над тремя преследующими командами (Локомотив Пловдив, Левски, ЦСКА София) в девять пунктов.

Таким образом, болгарский чемпионат уже второй в Европе, в котором после карантина будет разрешен вход болельщиков на трибуны.