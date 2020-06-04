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Дубль Джордже Камбера принес клубу восьмой кубок страны в его истории.

Гонвед завоевал свой восьмой Кубок Венгрии, обыграв в финале Мезекевешд. На матче присутствовали зрители, которые соблюдали социальную дистанцию.

Героем матча стал Джордже Камбер, который сначала открыл счет на 33-й минуте, а на 56-й забил победный гол – до этого Пекар сравнял счет.

Чаще Гонведа Кубок Венгрии выигрывали только три клуба: Уйпешт (10 раз), МТК (12) и Ференцварош (23).

В чемпионате Венгрии Гонвед идет на шестом месте, отставая от лидирующего Ференцвароша на 23 очка.