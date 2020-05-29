Венгерские футбольные власти не будут препятствовать играм с болельщиками на трибунах.
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29 мая 2020, 01:55
Венгерская федерация футбола разрешила клубам пускать на стадион болельщиков, сообщает официальный сайт организации.
Окончательное решение будет принимать каждый клуб самостоятельно, но в случае допуска фанатов на стадион необходимо соблюдать правила дистанцирования.
Таким образом, между людьми на трибунах должно быть достаточное расстояние — на каждого должно быть выделено четыре места.
Напомним, что с июля матчи чемпионата Турции также будут проходить со зрителями.