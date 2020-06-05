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Экс-полузащитник сборной Нидерландов считает, что провел впечатляющую карьеру.

Уэсли Снайдер завершил профессиональную карьеру летом 2019 года. Когда он выступал за Интер, то считался одним из лучших футболистов в мире, однако в конечном итоге так и не смог завоевать Золотой мяч. 35-летний нидерландец признался, что никогда и не стремился к этому.

"Я мог бы стать как Лионель Месси или Криштиану Роналду. Мне просто не хотелось. Я просто наслаждался своей жизнью".

"Лео и Криштиану совершенно разные, но они оба пожертвовали многим (чтобы стать лучшими — прим. ред.). Я хорошо к этому отношусь. Моя же карьера, несмотря на это, также была потрясающей", — заявил Снайдер в интервью сайту Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, Уэсли Снайдер на протяжении всей своей карьеры выступал за Аякс, Реал, Интер, Галатасарай, Ниццу и Аль-Гарафу.

Ранее сообщалось, что нидерландец может стать ассистентом главного тренера Галатасарая Фатиха Терима.