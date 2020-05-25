Турция

Легенда сборной Нидерландов Уэсли Снайдер может начать тренерскую карьеру в Турции.

Галатасарай рассматривает Уэсли Снайдера в качестве кандидата на должность ассистента главного тренера команды — сообщает Fanatik.

После ухода Хасана Шаша с поста помощника Фатиха Терима, руководство Галатасарая решило пригласить одного из бывших легионеров "львов".

В списке кандидатов, помимо Снайдера, были Марио Жардел, Альберт Риера и Йохан Элмандер.

35-летний Снайдер завершил карьеру игрока в 2019 году. Уэсли провел 134 матча (31 гол) за национальную сборную Нидерландов и выступал за Аякс (180 матчей во всех турнирах, 58 голов), Реал (66, 11), Интер (116, 22), Галатасарай (175, 46), Ниццу (8, 0) и Аль-Гарафу (29, 18).

Ранее сообщалось, что чемпионат Турции возобновится 12 июня.