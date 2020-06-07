Молодой англичанин присоединился к шотландскому клубу.
Калвин Бэйсси, Getty Images
07 июня 2020, 14:27
Защитник Лестера Калвин Бэйсси перешел в Рейнджерс, сообщает официальный сайт шотландского клуба.
Молодой игрок поставил подпись под четырехлетним контрактом с клубом Стивена Джеррарда. "Светло-синие" официально оформят трансфер, когда откроется летнее трансферное окно.
"Бэйсси – сильный и динамичный игрок, который соответствует современным представлениям о позиции фулбека. Он обладает физической силой и имеет все качества, чтобы преуспеть в чемпионате Шотландии", – рассказал о новичке Джеррард.
Ранее сообщалось, что Рейнджерс выкупил контракт полузащитника Яниса Хаджи у Генка.