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Молодой англичанин присоединился к шотландскому клубу.

Защитник Лестера Калвин Бэйсси перешел в Рейнджерс, сообщает официальный сайт шотландского клуба.

Молодой игрок поставил подпись под четырехлетним контрактом с клубом Стивена Джеррарда. "Светло-синие" официально оформят трансфер, когда откроется летнее трансферное окно.

"Бэйсси – сильный и динамичный игрок, который соответствует современным представлениям о позиции фулбека. Он обладает физической силой и имеет все качества, чтобы преуспеть в чемпионате Шотландии", – рассказал о новичке Джеррард.

Ранее сообщалось, что Рейнджерс выкупил контракт полузащитника Яниса Хаджи у Генка.