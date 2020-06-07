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"Обручи" хотят продлить соглашение с французским форвардом.

Селтик не заинтересован в уходе нападающего Одсонна Эдуара и планирует продлить с ним соглашение.

Как сообщает портал Goal.com, руководство "обручей" уже начало переговоры с французским форвардом по новому контракту. Действующий договор футболиста с шотландским клубом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне Эдуар провел 45 поединков в футболке "зелено-белых", забив 27 голов и совершив 19 ассистов.

Ранее сообщалось, что Арсенал готов предложить 25 млн фунтов за Эдуара.