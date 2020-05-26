Бельгийский клуб подписал хавбека на постоянной основе.
Эбуэ Куасси, krcgenk.be
26 мая 2020, 10:52
Генк выкупил у Селтика права на полузащитника Эбуэ Куасси, информирует официальный сайт бельгийского клуба.
Ивуарийский хавбек поставил подпись под контрактом с "шахтерами" до июня 2024 года. Детали сделки между клубами остаются неизвестными.
Куасси присоединился к Генку в январе этого года на правах аренды из Селтика. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 4 поединка в футболке "сине-белых".
Ранее сообщалось, что Рейнджерс планирует выкупить полузащитника Генка Яниса Хаджи.