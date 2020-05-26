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Бельгийский клуб подписал хавбека на постоянной основе.

Генк выкупил у Селтика права на полузащитника Эбуэ Куасси, информирует официальный сайт бельгийского клуба.

Ивуарийский хавбек поставил подпись под контрактом с "шахтерами" до июня 2024 года. Детали сделки между клубами остаются неизвестными.

Куасси присоединился к Генку в январе этого года на правах аренды из Селтика. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 4 поединка в футболке "сине-белых".

Ранее сообщалось, что Рейнджерс планирует выкупить полузащитника Генка Яниса Хаджи.