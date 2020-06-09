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Станислав Суворов рассказал о работе с Юрием Вернидубом в Солигорске.

Юрий Вернидуб в нынешнем сезоне возглавляет главную команду Шахтера из Солигорска, а дубль тренирует белорус Станислав Суворов.

"Успел ли установить контакт с Вернидубом? Да, пообщались. Честно говоря, в первый раз с главным тренером так хорошо пообщался. Позитивный человек. Вроде ничего не скрывал", — рассказал Суворов в интервью журналу "Большой футбол".

"Рассказал, как будем играть по структуре, что требуется от меня. Сказал, что, скорее всего, будет давать игроков, которые не смогут выйти за основу".

"Возрастной дистанции не чувствовалось. Впервые вижу, чтобы главный тренер так близко подпускал к себе незнакомого человека. Думаю, проблем не будет. Я позитивный, он позитивный – все отлично".

Шахтер Солигорск после стартового невезения набрал форму и теперь занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, отставая от БАТЭ на два очка. Следующий матч команда проведет против БАТЭ 14 июня.