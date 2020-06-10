Нападающий Антверпена Дьемерси Мбокани, известный по выступлениям за киевское Динамо, этим летом может сменить клубную прописку.

По информации FootRDC, форвардом интересуются лидера Лиги Жупиле Брюгге и Гент.

Контракт Мбокани с Антверпеном истекает 30 июня. О продлении действующего соглашения стороны пока не объявляли.

Напомним, ранее Мбокани был признан лучшим футболистом чемпионата Бельгии с африканским корнями.