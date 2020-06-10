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Этим летом конголезец получит статус свободного агента.

Нападающий Антверпена Дьемерси Мбокани, известный по выступлениям за киевское Динамо, этим летом может сменить клубную прописку.

По информации FootRDC, форвардом интересуются лидера Лиги Жупиле Брюгге и Гент.

Контракт Мбокани с Антверпеном истекает 30 июня. О продлении действующего соглашения стороны пока не объявляли.

Напомним, ранее Мбокани был признан лучшим футболистом чемпионата Бельгии с африканским корнями.