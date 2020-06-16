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Бельгийский вингер вернулся после травмы и попытается стать иконой Реала.

Ла Лига вернулась севильским дерби и будет лишь набирать обороты. Для большинства оставшаяся часть чемпионата — финишная прямая, а для Эдена Азара это будет лишь началом, еще одним началом.

"Я еще не "галактикос". Надеюсь, я стану им в один день. Несмотря на все, что я делал в прошлом, это будет похоже на начало с нуля", — сказал Азар.

Азар общался с 50 000 фанатов Реала, которые пришли на Сантьяго Бернабеу в жаркий июньский обед, чтобы поприветствовать громкий летний трансфер команды.

Ни одно новое прибытие не привлекло больше сторонников на стадион со времен перехода Криштиану Роналду десять лет назад, и бельгиец из Челси, обошедшийся в 100 миллионов евро, получил футболку с № 7, которую ранее носил португалец. После очень плохого сезона-2018/19 без Роналду президент Реала Флорентино Перес и его советники пришли к выводу, что Азар — большая звезда, которая могла вернуть команду к славе.

Это сообщение было встречено позитивно вокруг Бернабеу. Все знали, что вернувшийся тренер Зинедин Зидан давно хотел привезти Азара в Мадрид, и теперь это наконец произошло, когда бельгиец был на пике своих сил в возрасте 28 лет. Игрок, который привел Челси к двум титулам АПЛ, а со сборной дошел до полуфинала чемпионата мира 2018 и должен был дать новый импульс атаке команды, которая была без лидера после ухода Роналду.

Среди тех, кто приветствовал трансфер, был Рафаэль Мартин Васкес, который выиграл 15 трофеев за два периода с Реалом в 1980-х и 1990-х годах.

"Азар показал, что он был игроком высшего уровня во время пребывания в Челси", — говорит Мартин Васкес. "Когда он прибыл, Реал ожидал, что он принесет многое в команду и будет определяющей фигурой для них. Он был на пике своей карьеры. Они думали о нем как о новом "лице команды".

Это точно не сработало. Азар за первые 14 игр забил только один гол. Три различных травмы были еще большими неудачами. Вынужденная пауза из-за коронавируса дала бельгийцу второй шанс произвести первое впечатление.

На следующий день после представления в качестве игрока Реала Азар отправился в отпуск со своей семьей. Следующий большой заголовок, который был связан с бельгийцем, утверждал, что он прибавил в весе 7 кг накануне предсезонной подготовки. Сказав интервьюерам, которые поставили под сомнение его профессионализм, "когда я в отпуске, я в отпуске", что тоже не произвело хорошего впечатления.

Среди тех, кто внимательно следил и задавался вопросом, знал ли Азар, во что он ввязывается, был телевизионный эксперт Ла Лиги Терри Гибсон.

"Сам Азар признал, что в начале сезона он не был в отличной форме", — говорит Гибсон. "Это немного сбило меня с толку. Вы переезжаете в один из самых больших клубов в мире, если не самый большой. Трансфер мечты. И все же вы наслаждаетесь летом слишком долго. Понятно, с одной стороны, но вы, безусловно, хотели бы создать действительно хорошее впечатление. Он был суперзвездой. От него многое ожидали".

Те, кто знает Азара, также говорят, что он выглядел нервным во время своих первых публичных выступлений в Реале. Обычно беззаботный персонаж был немного ошеломлен размерами его нового клуба, особенно из-за внимания средств массовой информации к каждой мелочи его личной жизни, когда его жена готовилась родить четвертого ребенка. Гораздо больше сплетен и информации просачивалось из учебного центра Вальдебебас недалеко от мадридского аэропорта, чем из комплекса Челси в Кобхеме.

Предсезонная подготовка также стала шоком, по словам источников, близких к игроку, даже после работы под тяжёлыми нагрузками у Антонио Конте и Жозе Моуринью в Челси. Зидан нанял бывшего тренера по физподготовке сборной Франции Грегори Дюпона, чтобы встряхнуть команду и привести их в лучшую форму. Азар знал Дюпона по совместной работе в Лилле, но на этом этапе карьеры он считал, что физическая работа слишком сложная.

Азар выглядел вялым в товарищеских матчах Реала, особенно в поединке, когда Реал проиграл со счетом 7:3 Атлетико в Нью-Джерси. Зидан публично поддержал его, заявив, что он уверен, что Азар будет в порядке к началу соревновательной кампании. Только француз тогда не знал, что бельгиец повредит мышцы бедра на тренировке накануне дня открытия Ла Лиги.

Незначительная проблема не давала ему играть всего несколько недель. Кроме того, его первый выход в старте в футболке Реала стал еще одним ударом для команды: поражение в поединке группового этапа Лиги чемпионов от ПСЖ в середине сентября.

Когда он набрал форму, то смог забить первый гол в ворота Гранады в октябре, а Реал победил со счетом 4:2. К ноябрю он был полон сил и помог Реалу выиграть у Эйбара. Особенно запомнился эпизод, когда Азар убежал по флангу от трех защитников и сделал навесную передачу рабоной.

Его физическая форма и уверенность, казалось, вернулись, но всего через две игры снова случилась катастрофа. В ответном матче против ПСЖ на Сантьяго Бернабеу его напарник по сборной Томас Менье наступил ему на лодыжку, куда в 2017 году была вставлена ​​металлическая пластина.

Было решено, что проблему можно решить с помощью отдыха и реабилитации, а в середине февраля Азар снова играл. Он хорошо выглядел по возвращении против Сельты, заработав решающий пенальти. Неделю спустя он снова хромал после безобидного столкновения с Хорхе Мирамоном в поединке против Леванте. На этот раз было подтверждено, что кость сломана, и ему понадобится операция.

Несмотря на то, что невезение сыграло свою роль в этом наборе проблем, близкие к игроку признают, что все, что связано с переходом, доставляло больше хлопот, чем он ожидал, и что скопление мелочей вызвало стресс, который мог привести к травмам.

Как бы то ни было, он только пять раз отыграл полный матч за свой клуб. Луис Милья, победитель Ла Лиги с Реалом и Барселоной, говорит, что набор навыков Азара означает, что он будет ощущать эффект от этого нерегулярного графика больше, чем большинство игроков.

"Азар — это футболист, которому нужно регулярно играть", — рассказывает Милла. "Он получил эту травму по прибытии. Мы все еще ждем его выступлений. У него много качества, но ему нужно несколько игр, чтобы достичь своего высшего уровня. Всякий раз, когда казалось, что он чувствовал себя лучше, ему приходилось снова останавливаться".

Проблемы с физической формой помешали ему показывать высокий уровень? Но существуют ли тактические факторы, не дающие бельгийцу показать себя сполна?

Гибсон говорит, что даже в моменты, когда он производил впечатление на поле прошлой осенью, он не приближался к тому уровню, который был в лучшие времена в Челси.

"Он не достиг высоты, которую он показал в Челси", — говорит он. "Осенью стало немного лучше, но он не повлиял на игры Реала так, как в АПЛ".

Первоначальный взгляд на цифры определенно предполагает, что его выступления резко ухудшились. Во время последнего сезона Азара в Челси он был очень результативен. До ухода на карантин в Реале, кроме заработанных пенальти, его единственный прямой вклад в голы за 1124 минуты в Лиге и Лиге чемпионов был против Гранады в октябре.

Это еще не вся история. Как показано в таблице ниже, Азар забивает меньше голов, чем можно было бы ожидать, учитывая позиции, в которые он сам попадает. Основной xG Азара не слишком далеко от того показателя, который у него был в прошлом сезоне с Челси, что несколько обнадеживает, учитывая, что он не играл более четырех матчей подряд в этом сезоне.

Ассисты XG Голы за 90 минут XG за 90 минут Минут сыграно Челси 21 13,51 0,49 0,31 3877 Реал 1 2,39 0,08 0,19 1122

В прошлом сезоне Азар также сделал 15 голевых передач в футболке лондонцев. Он не достиг этих высот в этом сезоне, но его основные ожидаемые передачи (xA) не слишком далеки от показателя в Челси.

Ассисты XA Ассисты за 90 минут XA за 90 минут Минут сыграно Челси 17 13,65 0,39 0,32 3877 Реал 2 2,78 0,16 0,22 1122

Частично причина этих провалов из-за недостаточного знакомства Азара с его новым окружением с тактической точки зрения. В Челси под командованием Сарри Азар играл при 4-3-3 в каждой игре. В этом сезоне под руководством Зидана, бельгиец выходил при формации 4-3-3 11 раз, но также и в схемах 4-1-4-1, 4-2-3-1 и 4-3-1-2. Отсутствие регулярного игрового времени и формации, без сомнения, оказало влияние.

Наконец, вот как Азар позиционируется в Реале. На графике ниже от Stats Perform мы видим, как касания Азара за 90 минут в различных областях поля изменились по сравнению с Челси в прошлом сезоне и Реалом в этом сезоне.

Азар стал существенно меньше получать мяч прямо перед чужой штрафной площадью (самая темная красная зона), встречаясь с мячом в 10 раз реже за 90 минут, чем он делал это в Челси в прошлом сезоне. Кроме того, он получал мяч больше на своей половине поля по сравнению с прошлым сезоном - почти на 50 процентов увеличено количество касаний. По крайней мере, отчасти это объясняется тем, что Зидану требуется больше тактической дисциплины и скорости работы от атакующих игроков.

"Он был ограничен в своей позиционной игре в Реале", — говорит Гибсон. "Это случилось. В Челси, когда вы самая большая звезда в команде, лучший атакующий игрок, вы получаете полную свободу действий. В Мадриде я бы не сказал, что его душат, но его дисциплинируют в том, где он играет. Я не думаю, что это способ получить максимум от Азара. Он — игрок, которого вы хотите видеть лицом к чужим воротам".

Приближенные к Азару говорят, что он принял это требование к тяжелой работе от того, кого он боготворил в детстве, легче, чем при Моуриньо и Конте. Тем не менее, это отодвигает его от тех областей, где он может нанести наибольший урон сопернику.

Милья говорит, что это нормально, что у Азара нет такой свободы игры, как он хочет в такой команде, как Реал. "В Мадриде много отличных игроков", — говорит он. "Может быть, он не так важен, как в Челси. Но это вопрос адаптации. Он должен понимать свою роль в команде и в клубе. Это все еще его первый год, и это был такой странный сезон для него. Ему нужно время. В будущем Реал будет требовать больше".

"В целом, за период в стане "сливочных" он меньше получал мяч в тех областях, где он эффективен. То, что ему нужно, — это длительный период с регулярной игровой практикой в полной физической форме, тогда он сможет найти себе место в команде, где ему будет удобно. Он еще может найти форму, которую показал в Челси".

Когда в феврале произошел последний перелом голеностопного сустава, все участники знали, что проблема должна быть исправлена ​​должным образом, независимо от того, сможет ли он снова играть за Реал в 2019-20 годах.

Азар рассмотрел различные варианты и проконсультировался с членом сборной Бельгии Ливеном Мессхалком, но решил не возвращаться к лондонскому хирургу, который выполнил первую операцию на его лодыжке в июне 2017 года. Азар очень часто подворачивал лодыжку, вращая ее с такой же частотой, как и баскетболисты. Поэтому они решили посетить находящегося в Техасе Юджина Карри из-за его опыта работы с игроками из Далласа Маверикс из НБА. Процедура была проведена в США 5 марта.

В то время идея заключалась в том, чтобы Азар вернулся к Евро-2020. Вместо этого пандемия COVID-19 внесла коррективы в планы, и теперь он вернулся в Реал, но расписание оказалось более или менее таким же. Карантин мог добавить осложнение со снятием 30 швов с лодыжки, но все обошлось без проблем.

Другим препятствием был врач, который посещал его дом, чтобы помочь с программой восстановления, но все испортила самоизоляцию из-за возможности заражения коронавирусом. Это означало, что Азар должен был провести некоторую реабилитационную работу с помощью Zoom, что снова потребовало от Азара проявить усердие в выполнении точных упражнений, необходимых для возвращения лодыжки в полное рабочее состояние.

Однако все пошло по плану, и окружение игрока говорит, что Азар проявил серьезность и зрелость, пытаясь восстановиться как можно быстрее. Он был намного осторожнее с диетой и приготовлением пищи, когда проводил время дома с семьей, наслаждаясь временем с женой и детьми. Единственным незначительным промахом было то, что Азар был оштрафован Реалом за то, что дал интервью бельгийскому телевидению, не сообщив сначала мадридской пресс-службе.

Также есть ощущение, что Азар теперь принимает масштаб проблемы, с которой он сталкивается на Бернабеу. До сих пор в своей клубной карьере ему никогда не приходилось доводить себя до предела. Он наслаждался своим футболом и своей жизнью, не чувствуя необходимости извлекать все из своего таланта. Даже победа в АПЛ с Челси прошла относительно легко. Чтобы добиться успеха в Мадриде, требуется особая целеустремленность, и Зидан много разговаривал с ним во время вынужденного перерыва, чтобы убедиться, что это осознание пришло.

Азар чувствует себя готовым физически и морально.Тактически бельгиец также ощущает себя комфортно с Зиданом. Француз не предназначен для того, чтобы давать подробные инструкции своим знаменитым игрокам, но он совершает своевременные советы, которые приветствуются. Он все еще чувствует, что Зидан ценит его, поэтому хочет отплатить за это.

Азару очень повезло, что Зидан и президент Перес сделали на него большие личные ставки. Сторонники и эксперты на Бернабеу сочувствовали его ситуации и проявили терпение, которое не всегда предлагалось другим громким именам с такими же плохими показателями и травмами.

"Процесс адаптации в такой команде, как Реал, непрост, — говорит Мартин Васкес. "Многим лучшим игрокам сложно адаптироваться. Я ожидаю, что он будет важен для команды и повлияет на последние игры".

Многие надеются, что в Мадриде Азар прошел через обучение. Обстоятельства сработали против него время от времени, но они могут повернуться в его пользу. Его близкие говорят, что теперь он понимает, что нужно, чтобы оправдать невероятные ожидания в Мадриде. Спустя год после его представления в качестве символа новой мадридской команды, Азар все еще "не галактикос, пока нет". Но теперь у него есть еще один шанс "начать с нуля".