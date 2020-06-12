Авторы символической сборной разместили украинца на позиции левого защитника.
Александр Зинченко, Getty Images
12 июня 2020, 09:24
Игрок Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко попал в символическую сборную игроков 1996 года рождения по версии Bleacher Report.
Стоит отметить, что в сборной лишь два представителя двух стран, которые не являются топ-сборными — Андре Онана и Александр Зинченко.
Вратарь: Андре Онана (Аякс; Камерун);
Защитники: Бенжамен Павар (Бавария; Франция), Джанлука Манчини (Рома; Италия), Лукас Эрнандес (Бавария; Франция), Александр Зичненко (Ман Сити; Украина);
Полузащитники: Родри (Атлетико М; Испания), Артур (Барселона; Бразилия), Юлиан Брандт (Боруссия Д; Германия);
Нападающие: Кингсли Коман (Бавария; Франция), Тимо Вернер (РБ Лейпциг; Германи), Лерой Сане (Ман Сити; Германия).
Ранее Зинченко рассказал о том, почему не играет в полузащите в Манчестер Сити.