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Авторы символической сборной разместили украинца на позиции левого защитника.

Игрок Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко попал в символическую сборную игроков 1996 года рождения по версии Bleacher Report.

Стоит отметить, что в сборной лишь два представителя двух стран, которые не являются топ-сборными — Андре Онана и Александр Зинченко.

Вратарь: Андре Онана (Аякс; Камерун);

Защитники: Бенжамен Павар (Бавария; Франция), Джанлука Манчини (Рома; Италия), Лукас Эрнандес (Бавария; Франция), Александр Зичненко (Ман Сити; Украина);

Полузащитники: Родри (Атлетико М; Испания), Артур (Барселона; Бразилия), Юлиан Брандт (Боруссия Д; Германия);

Нападающие: Кингсли Коман (Бавария; Франция), Тимо Вернер (РБ Лейпциг; Германи), Лерой Сане (Ман Сити; Германия).

Ранее Зинченко рассказал о том, почему не играет в полузащите в Манчестер Сити.