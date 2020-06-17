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Украинский специалист досрочно стал чемпионом Венгрии с Ференцварошем.

В рамках 30-го тура чемпионата Венгрии Ференцварош одолел Гонвед (2:0), благодаря чему досрочно завоевал золотые медали турнира.

Для главного тренера будапештского клуба Сергея Реброва этот трофей стал седьмым за шесть лет тренерской карьеры.

На посту наставника Ференцвароша украинский специалист дважды подряд завоевывал золотые медали венгерского первенства, а с киевским Динамо он два раза выигрывал украинскую Премьер-лигу и Кубок Украины, а также единожды — Суперкубок Украины.

Кроме того, Ребров работал главным тренером в Аль-Ахли из Саудовской Аравии, но с этим клубом украинцу удалось стать лишь вице-чемпионом страны.

Напомним, ранее Сергей Ребров поделился эмоциями от победы в чемпионате Венгрии по итогам сезона-2019/20.