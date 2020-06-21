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Нигериец присоединился к греческому клубу.

Бывший нападающий АЕКа Брайт Энобахаре перешел в АЕК из Афин, сообщает официальный сайт греческого клуба.

Нигерийский форвард поставил подпись под трехлетним контрактом с "орлами", который рассчитан до июня 2023 года.

Энобахаре является воспитанником Вулверхэмптона, дебютировав в первой команде в 2015 году. В этом сезоне 22-летний игрок выступал на правах аренды в Уигане, где провел всего три поединка.

Ранее сообщалось, что защитник Дмитрий Чигринский недоволен условиями нового контракта от АЕКа.