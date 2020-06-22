"Быки" отпустят венгра за 25 миллионов евро.
Доминик Собослаи, Getty Images
22 июня 2020, 18:40
Милан продолжает претендовать на полузащитника РБ Зальцбург Доминика Собослаи. За молодого венгра придется заплатить 25 млн евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
Эта сумма может вырасти в ходе торгов, поскольку на игрока претендует не только Милан, но и Лацио.
19-летний венгр перешел в Зальцбург из Лиферинга в январе 2018 года. С тех пор он стал одним из лидеров команды.
На счету Доминика 14 голов и 19 ассистов в 57 матчах за РБ Зальцбург во всех турнирах. Также он провел восемь поединков за национальную сборную Венгрии.