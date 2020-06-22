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"Быки" отпустят венгра за 25 миллионов евро.

Милан продолжает претендовать на полузащитника РБ Зальцбург Доминика Собослаи. За молодого венгра придется заплатить 25 млн евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Эта сумма может вырасти в ходе торгов, поскольку на игрока претендует не только Милан, но и Лацио.

19-летний венгр перешел в Зальцбург из Лиферинга в январе 2018 года. С тех пор он стал одним из лидеров команды.

На счету Доминика 14 голов и 19 ассистов в 57 матчах за РБ Зальцбург во всех турнирах. Также он провел восемь поединков за национальную сборную Венгрии.