Италия

"Россонери" заинтересованы в подписании молодого венгра.

Милан продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Зальцбурга Доминика Собослаи.

Как сообщает SportMediaset, руководство итальянского клуба готово начать переговоры с Зальцбургом по молодому хавбеку. Венгр также заинтересован в переходе в стан "россонери", но проблемой в осуществлении этого трансфера может стать нежелание клуба платить за него 25 млн евро.

Действующий контракт Собослаи с Зальцбургом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 29 поединков в футболке "быков", отличившись четырьмя голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что переговоры по Собослаи начал Наполи.