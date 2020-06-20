"Россонери" заинтересованы в подписании молодого венгра.
Доминик Собослаи, Getty Images
20 июня 2020, 13:03
Милан продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Зальцбурга Доминика Собослаи.
Как сообщает SportMediaset, руководство итальянского клуба готово начать переговоры с Зальцбургом по молодому хавбеку. Венгр также заинтересован в переходе в стан "россонери", но проблемой в осуществлении этого трансфера может стать нежелание клуба платить за него 25 млн евро.
Действующий контракт Собослаи с Зальцбургом рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 29 поединков в футболке "быков", отличившись четырьмя голами и семью ассистами.
Ранее сообщалось, что переговоры по Собослаи начал Наполи.