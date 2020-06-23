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Экс-полузащитник Ворсклы уже восемь туров подряд отличается результативными действиями.

Хавбек Немана Гегам Кадимян сделал ассист на Павла Забелина в матче против Слуцка (1:0). Эта игра стала восьмой подряд, в которой армянин записывает на свой счет результативное действие.

Как сообщает Прессбол, это рекорд чемпионата Беларуси среди легионеров.

На счету Кадимяна пять голов и четыре ассиста в этих восьми матчах. Более продолжительные результативные серии были только у Виталия Кутузова (9 матчей, 12 голов +7 ассистов), Романа Василюка (9, 14+7), Олега Страхановича (10, 7+7) и Виталия Родионова (11, 8+6).

Всего Кадимян забил семь голов и сделал четыре ассиста в 13 матчах за Неман. Следующий матч команда проведет против Динамо Брест 27 июня.