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Пражский клуб гарантировал победу по итогам сезона.

Спарта Прага стала чемпионом Чехии в сезоне-2019/20, одержав победу над Викторией Плзень.

"Красно-белые" победили со счетом 1:0 благодаря голу Петра Шевчика и обеспечили необходимый отрыв от своего соперника. За три тура до окончания первенства столичный клуб опережает Викторию на 9 очков и имеет преимущество по личным встречам.

Для Спарты этот чемпионский титул стал вторым кряду. Всего же "лоскутные" становились чемпионами страны шесть раз.

Ранее сообщалось, что полузащитник Томаш Соучек, который принадлежит Славии, стал лучшим футболистом Чехии.