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34-летний форвард проведет в клубе и следующий сезон.

Экс-нападающий Динамо Дьемерси Мбокани заключил новый контракт с Антверпеном, рассчитанный до лета 2021 года, сообщил официальный сайт клуба. Мбокани выступает за клуб с 2018 года.

"Антверпен всегда был приоритетным вариантом для меня. Уже жду, когда снова буду тренироваться с командой", — сказал Дьемерси.

Мбокани в завершившемся сезоне разделил первую строчку в бомбардирской гонке чемпионата Бельгии с форвардом Гента Джонатаном Дэвидом. У обоих по 18 голов.

Антверпен занял четвертое место, отстав лишь на два очка от идущего вторым Гента.

Интерес к Дьемерси приписывали Генту и Брюгге, но, как видим, игрок решил остаться в команде Ивана Леко.