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Можем помочь нашему игроку добыть победу.

Официальный сайт Ференцвароша сообщает, что гол полузащитника команды Александра Зубкова претендует на звание лучшего в чемпионате Венгрии сезона-2019/20.

"Фради" предлагают всем почитателям таланта украинского футболиста проголосовать за его гол в номинации, названной в честь легендарного Ференца Пушкаша.

Напомним, что 23-летний футболист выступал за Ференцварош с сезона-2019/20 на правах аренды. Среди всех футболистов венгерской команды у него лучшие показатели – 22 очка по системе "гол+пас" (10 голов и 12 ассистов за 41 поединок).