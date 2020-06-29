Можем помочь нашему игроку добыть победу.
Александр Зубков, фото Ференцварош
29 июня 2020, 22:24
Официальный сайт Ференцвароша сообщает, что гол полузащитника команды Александра Зубкова претендует на звание лучшего в чемпионате Венгрии сезона-2019/20.
"Фради" предлагают всем почитателям таланта украинского футболиста проголосовать за его гол в номинации, названной в честь легендарного Ференца Пушкаша.
Напомним, что 23-летний футболист выступал за Ференцварош с сезона-2019/20 на правах аренды. Среди всех футболистов венгерской команды у него лучшие показатели – 22 очка по системе "гол+пас" (10 голов и 12 ассистов за 41 поединок).
Ранее стало известно, что "фради" решили выкупить контракт Зубкова у Шахтера, заплатив около одного миллиона евро.