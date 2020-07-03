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Возможно, команда будет вынуждена уйти на карантин.

У шести футболистов брестского Динамо есть подозрения на коронавирус, среди них — игроки Евгений Хачериди и Александр Нойок, сообщает Прессбол.

По данным источника, все исполнители, у которых есть подозрение на заболевание, отстранены от рабочего процесса до подтверждения результатов, и не поедут с командой на поединок в Смолевичи.

Также отмечается, что Нойок, у которого ранее была диагностирована двухсторонняя пневмония, был выписан из больницы. Кроме того, существуют подозрения о коронавирусе у членов персонала Динамо.

Напомним, что помимо украинцев Хачериди и Нойока, за брестчан также выступает форвард Артем Милевский.