Другое

Экс-игрок Динамо подписал контракт с кипрской Доксой.

Футбольный клуб Докса на своем официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника Милана и киевского Динамо Тайе Тайво.

Детали контракта кипрской команды с 35-летним нигерийцем не сообщаются. В Доксе Тайво будет выступать под 33-м номером.

Отметим, Тайе Тайво выступал за киевское Динамо в период с 2012 по 2013 год. За это время он провел 31 матч в футболке "бело-синих", в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что в начале июня этого года на Football.ua вышло эксклюзивное интервью Тайе Тайво, в котором он рассказал об этапах своей карьеры, президенте Динамо Игоре Суркисе и многом другом.