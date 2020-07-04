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Еще один экс-игрок сборной Нидерландов может вновь выйти на поле на профессиональном уровне.

Бывший полузащитник Реала и Интера Уэсли Снайдер может возобновить профессиональную карьеру футболиста, которую он завершил в 2019 году. Как сообщил технический директор нидерландского Утрехта Йорди Зайдам, его клуб ведет переговоры с 36-летним хавбек о потенциальном возвращении.

"Мы со Снайдером всегда поддерживали связь. Вопрос о возобновлении карьеры также обсуждался. Ему нужно время, чтобы подумать, действительно ли он этого хочет, получится ли у него набрать физическую форму".

"Снайдер с большой мотивацией и в хорошей форме был бы очень интересен Утрехту", — приводит слова функционера Nu.nl.

Стоит отметить, ранее профессиональную карьеру футболиста возобновил легендарный вингер сборной Нидерландов Арьен Роббен, который подписал контракт с Гронингеном.