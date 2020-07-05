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Главный тренер ФК Локомотив утверждает, что Федерация футбола Армении не проводила никакого расследования, а просто решила "линчевать" их клуб.

Накануне Федерация футбола Армении (ФФА) объявила о прекращении сезона в Первой лиге (втором по силе дивизионе чемпионата). ФФА утверждает, что пять клубов были замешаны в договорных матчах – по итогам этого 58 человек дисквалифицировали, 45 из которых – пожизненно. В числе этих 58 оказались 25 украинцев, из которых 12 связаны с боровшимся за выход в элиту Локомотивом: на момент остановки команда лишь по дополнительным показателям уступала первое место, но имела игру в запасе.

Football.ua поговорил с главным тренером Локомотива Сергеем Литовченко, который в Украине известен тем, что вывел в Премьер-лигу Арсенал-Киев.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом скандале. Кому он выгоден?

- Хотелось бы рассказать предисловие. Очень важный момент произошел зимой, когда выбирали президента Федерации футбола Армении. Единственным клубом, который по объективным причинам не явился на голосование, был наш. Нам сразу дали понять, что футбольный клуб Локомотив неудобен, невыгоден.

После этого начался легкий террор. Президент перед каждой игрой предупреждал, что нас могут плохо судить, за нами могут пристально смотреть по соблюдению регламента. Мы этого ничего не боялись. Однажды был случай, когда с нас сняли три очка за использование "не того" игрока. Но мы сумели отстоять свою правоту и эти три очка вернули.

До последнего на данный момент тура мы находились на первом месте. А затем команды, которые выгодны федерации, сыграли полтура. Ни для кого не секрет, что Вану пообещали место в элите. Ван сыграл матч, сравнялся с нами по очкам и по дополнительным показателям оказался на первом месте. Нам же не дали доиграть этот тур и прекратили чемпионат.

Такое решение, как говорится, без суда и следствия – для меня это просто шок. Почему ни одного человека из дисквалифицированных не вызвали на допрос, почему никакие расследования не велись? Шесть человек собрались в четырех стенах и совершили суд Линча, я по-другому это назвать не могу. Я всегда считал, что Армения – это цивилизованная европейская страна, а здесь без суда и следствия, еще раз повторюсь, нас без каких-либо доказательств решили казнить.

Прежде всего, это выгодно федерации, ну и команде Ван, которой пообещали место в Высшей лиге. Календарь у нас легче, чем у Вана, и мы должны были беспрепятственно выходить в элитный дивизион.

Это я говорю только за команду Локомотив, про остальных ничего говорить не могу. Я в ответе только за себя и за своих ребят.

- Были хоть какие-то доказательства вины в деле, по которому дисквалифицировали 58 человек, причем 45 из них пожизненно?

- Нет доказательств вообще никаких, в этом весь парадокс. Мы отталкиваемся от того, что есть на сайте Федерации футбола Армении. Нам на клуб пришло то же самое решение. Никаких обвинений в наш адрес мы не получали. Материалов дела у нас нет. Нас обвинили в том, чего мы не делали, без вины виноватые получились. Никакого расследования не велось, нас никто никуда не вызывал.

Для меня это чистой воды провокация. Это все делается, чтобы не пустить команду в высшую лигу. Не знаю, почему такими варварскими способами действуют.

Мне обидно, что украинские журналисты подхватили этот фейк и выпустили. Расследования не было. Это просто шок. Вы узнали это вчера, а мы узнали в пятницу ночью. Сейчас выходные, а в понедельник мы собираем пресс-конференцию, будем себя защищать. Я обещаю, что буду идти до конца, если надо – и в Лозанну пойду. Но это все поэтапно – сначала, наверное, в Апелляционный комитет обратимся. Мы собираемся отбелить свое имя и имя тех ребят. Вообще не понимаю, по каким критериям наказывали людей. У нас ничего на руках нет, вообще ничего.

- То есть, в основе лежит личная обида президента ФФА, что ваш клуб не приехал на выборы?

- Я не знаю, какие обиды у президента Федерации, это все слова, которые мне передает президент футбольного клуба Локомотив Грачик Кананян. Я в федерации ни разу не был, никого не знаю лично. Знаю, что Армен Меликбекян (президент ФФА – прим.) – это бывший журналист, под которым сейчас начал немножко стул шататься. Ему нужен резонанс. Это очень резонансное дело. Возможно, он хочет за счет украинской команды пропиариться и поднять себя в глазах федерации, чтобы остаться еще дальше. Это мое предположение, но еще раз повторюсь: все, что касается федерации, я узнаю от своего президента.

- Почему Ван выгоден Федерации?

- Со слов нашего президента, во время голосования Меликбекян пообещал помощь в выходе в Высшую лигу Вану и Вест Армении. Вторые не прошли аттестацию, не получили лицензию на игру в элите. Мы и Ван эту лицензию получили. А потом началось, как говорится, самое интересное.

- Эта дисквалификация действует только на турниры, подвластные ФФА или может распространиться и на другие страны также?

- Мне не интересно, имеет ли ФФА полномочия пожизненно дисквалифицировать во всем мире. Очень сильно в этом сомневаюсь.

Я хочу отбелить свое честное имя. Не проведены были никакие процедуры. Так любого спортивного менеджера, футболиста можно обвинить. Поймите, я так глубоко не вникал, это был для нас шок, мы только сейчас начинаем разбираться. У нас никакой информации, кроме того, что опубликовала ФФА, нет.

Футбольный клуб Локомотив во главе с президентом, главным тренером и футболистами, хотят честного расследования, а не такое спонтанное и грязное дело, которое они состряпали против нас.

Евгений Музыка, Football.ua