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Хорватский форвард не задержался надолго в Катаре.

Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич больше не является игроком Аль-Духаиля. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Стороны приняли решение прекратить сотрудничество, расторгнув контракт по обоюдному согласию. О причинах данного решения не сообщается.

Напомним, Манджукич перебрался в Аль-Духаиль в конце декабря 2019 года на правах свободного агента. С того момента он провел за катарский клуб семь матчей, в которых забил один гол.