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Украинский нападающий Гента получил повреждение в спарринге.

В товарищеском матче между собой играли Гент и Беерсхот Вилрейк.

Во втором тайме на поле появился Роман Яремчук, но уже спустя пять минут он вновь оказался за его пределами. 24-летний футболист получил травму.

Скорее всего, характер повреждения является несерьезным. Гент использовал все замены и доигрывал матч на одного игрока меньше. За 12 минут до финального свистка травму получил еще один игрок бельгийской команды, в результате чего матч был остановлен.

Напомним, что в январе Яремчук успешно перенес операцию на ахилле.