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Экс-игрок киевского Динамо в очередной раз попал в символическую команду.

Артем Милевский попал в символическую сборную 16-го тура чемпионата Беларуси.

35-летний футболист вышел в стартовом составе на матч своей команды против Смолевичи, который завершился результативной ничьей (3:3).

Милевский провел на поле полный матч и заработал одиннадцатиметровый удар.

Ранее сообщалось, что у Милевского подозрение на коронавирус, а Динамо Брест находится на самоизоляции.