Экс-игрок киевского Динамо в очередной раз попал в символическую команду.
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ, ФОТО: ДИНАМО БРЕСТ
07 июля 2020, 18:28
Артем Милевский попал в символическую сборную 16-го тура чемпионата Беларуси.
35-летний футболист вышел в стартовом составе на матч своей команды против Смолевичи, который завершился результативной ничьей (3:3).
Милевский провел на поле полный матч и заработал одиннадцатиметровый удар.
Ранее сообщалось, что у Милевского подозрение на коронавирус, а Динамо Брест находится на самоизоляции.