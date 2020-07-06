Количество заболевших в Динамо Брест может увеличиться.
Артем Милевский, фото instagram.com/timi1010
06 июля 2020, 18:24
Артем Милевский и еще три игрока Динамо Брест отправились на карантин после выездного поединка против Смолевичей, сообщает Прессбол.
Украинский нападающий, как и Гордейчук с Витусом и Кривцом, провели все девяносто минут на поле, а потому под угрозой также игроки Смолевичей.
Следующий поединок Динамо Брест запланирован на 10 июля.
Напомним, что ранее подозрение на коронавирус было у Евгения Хачеририди, Александр Нойока и еще четырех игроков.