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Количество заболевших в Динамо Брест может увеличиться.

Артем Милевский и еще три игрока Динамо Брест отправились на карантин после выездного поединка против Смолевичей, сообщает Прессбол.

Украинский нападающий, как и Гордейчук с Витусом и Кривцом, провели все девяносто минут на поле, а потому под угрозой также игроки Смолевичей.

Следующий поединок Динамо Брест запланирован на 10 июля.

Напомним, что ранее подозрение на коронавирус было у Евгения Хачеририди, Александр Нойока и еще четырех игроков.