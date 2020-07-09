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Украинский хавбек стал лучшим по версии Instat Index.

Полузащитник Динамо Брест Артем Милевский стал лучшим игроком 16-го тура первенства Беларуси, сообщает пресс-служба лиги.

Украинский хавбек оказался на первом месте в рейтинге Instat Index, набрав 351 бал.

В матче минувшего тура Динамо Брест сыграл вничью со Смолевичами со счетом 3:3. Милевский не отличился результативными действиями, но помог своей команде добиться ничьей.

В текущем сезоне 35-летний игрок провел 24 поединка в составе Динамо Брест, отличившись четырьмя голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Милевкий находится в списке игроков с подозрением на коронавирус.