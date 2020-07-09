Украинский хавбек стал лучшим по версии Instat Index.
Артем Милевский, dynamo-brest.by
09 июля 2020, 13:44
Полузащитник Динамо Брест Артем Милевский стал лучшим игроком 16-го тура первенства Беларуси, сообщает пресс-служба лиги.
Украинский хавбек оказался на первом месте в рейтинге Instat Index, набрав 351 бал.
В матче минувшего тура Динамо Брест сыграл вничью со Смолевичами со счетом 3:3. Милевский не отличился результативными действиями, но помог своей команде добиться ничьей.
В текущем сезоне 35-летний игрок провел 24 поединка в составе Динамо Брест, отличившись четырьмя голами и семью ассистами.
Ранее сообщалось, что Милевкий находится в списке игроков с подозрением на коронавирус.